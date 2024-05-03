"Оголошення контрнаступу 2023 року було помилкою": експосол США у РФ оцінив можливості ЗСУ

Україна зможе розпочати новий наступ проти РФ не раніше 2025 року, а до того часу намагатиметься утримати території та не дати Росії просуватись.

Відповідну заяву зробив колишній посол США у Росії (2012-2014) Майкл Макфол, передає "Голос Америки".

Він наголосив, що минулого року, очікування від українського контрнаступу торік не справдились. За його словами, це була помилка називати ці військові операції "контрнаступом", адже під час війни найчастіше йдеться про серію наступальних дій, кілька "контрнаступів".

"По-друге, ви не оголошуєте про них перед тим, як ви це робите. Думаю, це був промах, і сподіваюсь, ми його не повторимо", – додав він.

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Він долав, що не очікує "нічого великого" до осені 2025 року.

Саме тоді, пояснив Макфол, в Україні вважають, що на полі бою почнуть діяти нові системи озброєння, будуть готові пілоти F-16, а до того часу, попри виснаження українських воїнів і суспільства загалом, українцям треба протримати оборону.

Тим часом Росія може готувати наступ в районі Харківської та Сумської областей на північному сході.

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