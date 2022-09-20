Оголошення загальної мобілізації в Росії буде значним ударом по режиму Путіна: експерт пояснив чому

Оголошення загальної мобілізації в Росії буде значним ударом по режиму її президента Володимира Путіна.

Це означитиме визнання, що Росія не змогла виконати всі поставленні завдання, що так звана "спеціальна операція" не досягла результату і те, що йде реальна війна.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю виданню “Kyiv Post”.

"Оголосити загальну мобілізацію – це означає оголосити війну Україні та визнати те, що Росія є країною-агресором. Сьогодні дуже підвищилася така мобілізаційна інформаційна риторика у Російській Федерації. Зюганов і інші російські політичні діячі говорять про те, що так, дійсно, йде війна, і що російська армія не може впоратися, потрібно оголошувати війну і мобілізацію. Водночас вони кажуть, що ми будемо вести війну не просто з Україною, а з НАТО і США, тому що вони воюють на боці України", - пояснює він.

За словами Скібіцького, Росія розуміє, що для захоплення усієї території України, що є основною її метою, рано чи пізно необхідно буде залучати додаткові ресурси.

"Оголошення загальної мобілізації тільки буде на руку нам, тому що протестні настрої в Росії слабкі, але молодь йти воювати не хоче. Ми провели аналіз російського соціуму і бачимо, що в основному підтримують війну режиму Путіна люди, яким за 50 років, що не підуть воювати. Піде воювати молодь – 20-30 років. Через те саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни", - каже він.

На його думку, ресурс в Росії вичерпний.

"Ми намагатимемось завдати таких втрат, щоб ворог зрозумів, що подальші бойові дії стануть для нього крахом”, – підсумував представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, в столиці Росії Москві починають роздавати повістки місцевим жителям для війни проти України.

Читайте також: