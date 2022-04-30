Оголошено 5 тисяч аукціонів на понад мільярд: як працює ринок землі під час війни

Оголошено 5 тисяч аукціонів на понад мільярд: як працює ринок землі під час війни

У «Prozorro.Продажі» оголошено понад 5 тисяч земельних аукціонів. До топ-5 за стартовою вартістю земель входять Львівська, Київська, Закарпатська, Одеська та Волинська області.

У системі Prozorro.Продажі оголошено понад 5 тисяч онлайн-аукціонів із продажу та оренди землі. Загальна вартість усіх лотів — 1,4 мільярда.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Із 5 тисяч оголошених аукціонів майже 1800 — із продажу землі та понад 3200 — із оренди. Станом на 28 квітня в системі повністю завершено майже 1700 земельних аукціонів, ще 320 торгів — на етапі укладання договорів. Середній показник конкуренції на торгах — 3,4 учасника.

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До топ-5 за стартовою вартістю земель входять Львівська, Київська, Закарпатська, Одеська та Волинська області.

За час війни за результатами успішно завершених земельних аукціонів до бюджетів різних рівнів надійшло майже 96 млн гривень.

Нагадаємо, зараз купувати землю можуть лише фізичні особи. Від 2024 року право купувати землю отримають юридичні особи. Але наразі "в одні руки" можна буде придбати не більш ніж 100 гектарів, а вже після - не більше 10 тисяч гектарів. До цього на купівлю-продаж землі 20 років діяв мораторій.

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