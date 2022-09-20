Оголосити загальну мобілізацію – означає визнати себе агресоркою: у ГУР МО України розповіли про настрої у Росії

Подальші бойові дії стануть для Кремля крахом. Оголошення загальної мобілізації стане значним ударом по режиму очільника Кремля Володимира Путіна. Це означитиме визнання, що Росія не змогла виконати всі поставлені завдання, що так звана “спеціальна операція” не досягла результату і те, що йде реальна війна.

Про це повідомляє ГУР МО України із посиланням на представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького.

“Оголосити загальну мобілізацію – це означає оголосити війну Україні та визнати те, що Росія є країною-агресоркою. На сьогодні ми почали збирати інформацію – дуже підвищилася така мобілізаційна інформаційна риторика в Російській Федерації. Зюганов та інші російські політичні діячі говорять про те, що так, дійсно, йде війна, і що російська армія не може впоратися, потрібно оголошувати війну і мобілізацію. Знову ж таки, водночас вони кажуть, що ми будемо вести війну не просто з Україною, а з НАТО і США, тому що вони воюють на боці України", – зазначив він.

За словами Скібіцького, Росія розуміє, що для захоплення усієї території України, а це є основною метою, рано чи пізно необхідно буде залучати додаткові ресурси. Оголошення загальної мобілізації лише буде на руку Україні, тому що протестні настрої в РФ слабкі, але молодь йти воювати не хоче.

"Ми провели аналіз російського соціуму і бачимо, що переважно підтримують війну режиму Путіна люди, яким за 50 років, що не підуть воювати. Піде воювати молодь – 20-30 років. Через те саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже, наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни", – сказав Скібіцький.

Він додав, що ресурс в Росії вичерпний.

"Ми намагатимемося завдати таких втрат, щоб ворог зрозумів, що подальші бойові дії стануть для нього крахом”, – підсумував представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, "керівники" окупованих частин Донецької, Запорізької та Херсонської областей одночасно різко заговорили про "приєднання" цих територій до Росії. Всі вони висловились про те, що найближчим часом можливе проведення "референдумів".

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