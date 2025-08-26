Оглядач: оборона Серебрянського лісництва: Сіверськ опинився в напівоточенні

Серебрянський ліс

Оборона Серебрянського лісництва, яке тривалий час було одним із ключових укріпрайонів Збройних сил України на Донеччині, підходить до завершення. Разом із тим втрачається і плацдарм на східному березі річки Жеребець.

Про це інформує 26 серпня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников

За даними з відкритих джерел, це суттєво погіршує становище для обох стратегічно важливих населених пунктів на сході краматорсько-слов’янської агломерації — Сіверська та Лимана.

Сіверськ наразі вже фактично перебуває в напівоточенні, оскільки ворог охоплює місто з двох боків. Якщо ж російські війська просунуться від Серебрянського лісу у напрямку Дронівки та зможуть закріпитися там, Сіверськ буде охоплений із трьох боків.

Таким чином, оборонні позиції на цьому напрямку різко ускладнюються, а ризики для українських захисників і цивільного населення значно зростають. Ситуація характеризується як надзвичайно важка.

Нагадаємо, 24 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував позитивні новини щодо результатів роботи Сил оборони на Донеччині.

Згодом головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська успішно контратакували та очистили від окупантів Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку на Донеччині.

Окрім того, в ГУР Міноборони повідомили про звільнення села Новомихайлівки на Донеччині.