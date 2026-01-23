Оглядач: РФ контролює до 80% Покровська і Мирнограда, але буксує в "кіл-зоні"

Покровськ / © ТСН

Оборона Покровсько-Мирноградської агломерації в Донецькій області триває в умовах майже чотиримісячного оперативного оточення. Водночас російські війська, які, за оцінкою військового оглядача, контролюють 75–80% Покровська та Мирнограда, не можуть розвинути подальший наступ у межах міст.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у соцмережах.

За його словами, у двох містах залишилося небагато українських оборонців — переважно штурмові групи, які виконують бойові завдання. Основна частина українських сил, за його оцінкою, перебуває за межами міської забудови.

Мирошников стверджує, що українським військовим вдалося створити так звану “кіл-зону” прямо в місті, через що противник “буксує” здебільшого в південних частинах Покровська та Мирнограда й зазнає там втрат. Спроби окупантів прорватися далі на північ, за його словами, не мають успіху.

Водночас оглядач зазначає, що на попередніх етапах оборони, на його думку, було допущено помилки, а під час окремих маневрів українська армія зазнала “багатьох необов’язкових втрат”.

Окремо він наголосив, що спроби росіян повністю захопити Родинське наразі не дають результату, однак ситуація там залишається надзвичайно важкою. Аналогічно складною, за його словами, є обстановка в районі Гришиного.

Мирошников прогнозує, що бої триватимуть до виснаження оперативних резервів однієї зі сторін. Після цього можливі два сценарії: або відхід українських сил на глибину 5–10 км, або початок реальних спроб контратакувати.

Він додає, що наразі й раніше масованих контратак, за його оцінкою, не було — йшлося лише про дії малими групами на тактичній глибині. Загалом оглядач припускає, що відхід “рано чи пізно” може стати неминучим, але незначним, якщо “кіл-зона” буде розширена й Україна збереже можливість контролювати накопичення сил противника в містах.

Нагадаємо, зимові погодні умови впливають на перебіг бойових дій, але не зупиняють їх. Російські війська намагаються використовувати тумани, снігопади та темний час доби для просування вперед, зокрема із застосуванням бронетехніки.

Водночас морози створюють однакові труднощі для обох сторін, а Сили оборони України ефективно протидіють спробам ворога, зокрема завдяки активному використанню безпілотників.