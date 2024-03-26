Охорона Кримського мосту зменшилась, він втратив один периметр оборони – речник ВМС ЗСУ

Охорона незаконно збудованого Кримського мосту з моря зменшилася, проте міст залишається дуже складним для ураження об’єктом.

Про це в ефірі FREEДОМ розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що Кримський міст залишився без одного периметра оборони.

"Якщо порівнювати з попередніми періодами, з попередніми двома роками, коли під мостом одночасно можна було побачити від 10 до 14 кораблів та катерів морської охорони так званої ФСБ РФ, то наразі ми їх там не спостерігаємо. І практично на один периметр оборони стало, можна сказати, менше. Інші системи, зважаючи на все, працюють. Це ППО, це Росгвардія, хімвійська тощо. Тому, звичайно, об’єкт залишається досить складним для ураження, проте недостатньо охороняється", - прокоментував він.

За словами Плетенчука, з води міст практично не охороняється.

"Там є бонові загородження в деяких місцях, але міст довгий – 17 км, здається. Бонових загороджень не напасешся, по-перше. А по-друге, прохід все одно залишається відкритим. Звичайно, там є також наглядові пости. Звичайно, вони надводну цю ситуацію постійно моніторять. Останній, хто її ретельно моніторив, був патрульний корабель "Сергій Котов". Цей моніторинг для нього дуже сумно закінчився. Тож зараз там в акваторії фактично нікого немає", - резюмував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, ЗСУ атакували десантний корабель росіян "Костянтин Ольшанський" ракетою "Нептун".

Читайте також провідні новини дня: