Охоронятимуть парад в Маріуполі: російських офіцерів знімають з бойових позицій

Охоронятимуть парад в Маріуполі: російських офіцерів знімають з бойових позицій

Охороняти кремлівських вбивць, ґвалтівників та пропагандистів, які приїхали в Маріуполь напередодні 9 травня, примусили весь командний склад 71 мотострілецького полку російської армії.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Російські загарбники настільки бояться нападу захисників України, що змусили офіцерів полку залишити бойові позиції та забезпечувати їхню цілодобову охорону", - йдеться у повідомленні.

Під час особистого спілкування окупанти жаліються один одному на московське командування та їхні приниження.

71-й гвардійський мотострілецький полк 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії південного військового округу армії РФ (в/ч 16544) дислокується в станиці Калиновська, Чеченська республіка. Розвідка опублікувала список командного складу полку.

"Нагадуємо, що за злочини проти мирного населення України, всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, штурм "Азовсталі" пов’язаний із бажанням Путіна домогтися успіху до 9 травня.

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