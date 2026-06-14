Росія втрачає головну перевагу у війні: аналітики про виснаження ворога

Росія втрачає головну перевагу у війні / © Associated Press

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Головна перевага Росії — у кількості військових у бою проти України, — почала зменшуватися. У першому кварталі 2026 року набір до російського війська скоротився на 20%. І це попри пільги, мільйонні виплати, кватири, списання боргів та можливість вийти з в’язниці.

Більше про кризу у російській армії розповіли CNN.

Чисельна перевага РФ над Україною починає зменшуватися

Під час підписання контракту російські військові отримують значну фінансову виплату — близько 60 тисяч доларів. Подекуди бонус може зрости до 80 тисяч доларів, а комусь за підписання контракту списують борги сумою 140 тисяч доларів. Звучить привабливо, чи не так?

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Чоловіки у Росії постійно стикаються з такими пропозиціями. За підписання контракту їм можуть списати борги, дати житло, пільги для всієї родини чи навіть випустити з в’язниці або прискорити надання громадянства. Та попри таку кількість «плюшок», набір до військової служби у першому кварталі цього року знизився на 20% у порівнянні з 2025 роком.

Про це заявив російський експерт Яніс Клюге. Стратегія Кремля полягала у виснаженні української армії, адже в Україні просто немає такої кількості населення, як у РФ. Українцям здавалося, що Росія може воювати вічно. Однак це не так.

Старший науковий співробітник з питань Росії та Євразії Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Найджел Гулд-Девіс зазначив, що це перша російська війна, в якій держава платить громадянам за участь, а не примушує їх до цього. Це призвело до економічної напруги і спустошення казни.

«Є ознаки того, що цей стимул, можливо, більше не працює ефективно, і що Росія почала втрачати більше військ, ніж може набрати», — додав Найджел Гулд-Девіс.

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Ймовірно, Путіну доведеться ухвалювати більше непопулярних рішень 2026 року. Бракує росіян не лише у війську, а й на роботах. Росія стикнулася з кризою робочих рук, тому почала активно залучати мігрантів. Через масовий відтік та мобілізацію людей оборонний сектор Росії працює на межі можливостей, а цивільна економіка переживає найгостріший дефіцит кадрів в історії.

Щоб залучити нових бійців, Москва вдається до фінансових стимулів, залучає іноземців, студентів та в’язнів. Цього всього наразі недостатньо. Якщо Путін хоче продовжувати війну, йому доведеться ухвалити рішення про другу хвилю мобілізації, закрити кордони для чоловіків призовного віку та залучати мігрантів з КНДР та країн Африки, щоб стабілізувати тил.

Водночас витрати на війну вже складають близько 9,5% федерального бюджету РФ. Попри зростання зарплат, реальні доходи росіян падають через інфляцію. У країні після ударів ЗСУ наростає дефіцит пального.

Росія почала виснажуватися, адже ефективні удари ЗСУ дозволили зупинити просування ворога настільки, що два місяці поспіль Україна повертає власні території. Щомісячні втрати РФ сягли 30–35 тисяч солдатів. Це більше, ніж РФ встигає мобілізувати. При цьому якість російського війська знижується через відправку на фронт непідготовлених бійців.

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Путін готує вирішальний удар: що відомо

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін може готувати нову масштабну зимову наступальну кампанію проти України, сподіваючись використати холод як інструмент тиску.

Як повідомляє The New York Post із посиланням на західних аналітиків, Кремль планує повернутися до тактики масованих ударів по українській енергетичній, водопровідній та залізничній інфраструктурі. Мета цих дій — створити гуманітарну кризу та змусити Київ піти на поступки, зокрема у питанні Донбасу, оскільки весняно-літня кампанія 2026 року не принесла Москві очікуваних стратегічних проривів.

Водночас сам Кремль діє в умовах дедалі більшого внутрішнього тиску. Російська армія стикається з браком новобранців, а до війни намагаються залучити навіть студентів.

Крім того, у Росії стрімко погіршується фінансова ситуація, адже дефіцит федерального бюджету за перші п’ять місяців року зріс до 81,4 мільярда доларів, що вдвічі перевищує показники минулого року, а золотий запас країни зазнав найрізкішого падіння за чверть століття.

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