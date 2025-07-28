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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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146
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Охорона Путіна таємно носить дрони-перехоплювачі на заходах: для чого це роблять

Під час публічних заходів охорону президента Росії побачили з дронами-перехоплювачами.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Getty Images

Охорона президента Росії Володимира Путіна почала використовувати дрони-перехоплювачі на публічних заходах.

Про це подвідомив фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Під час одного із заходів камері вдалося зафіксувати, як один із співробітників державної охорони Путіна намагався приховати в сумці бойовий перехоплювач ударних дронів, проте хвіст БПЛА залишився помітним.

Застосування Росією переносних дронів-перехоплювачів стало відомо ще у квітні 2025 року. Ці дрони оснащені чотирма двигунами та тепловізійною головкою самонаведення.

Як пишуть у Фокус, судячи з оприлюднених кадрів та фото, конструкція пристрою, що був у охоронця Путіна, схожа на згадані БПЛА. Враховуючи регулярні атаки українських безпілотників на російські міста та їхню здатність долітати до столиці, використання таких перехоплювачів є цілком виправданим.

Точне місце, де охоронці та Путін були зафіксовані з цим обладнанням, не уточнюється. Однак, судячи з великої кількості присутніх військових, це міг бути офіційний захід, такий як нагородження або нарада.

Нагадаємо, українські інженери розробили високошвидкісні дрони-перехоплювачі, аналогів яких немає у світі. Ці технології вже масово застосовуються на фронті та демонструють високу ефективність у знищенні ворожих БпЛА.

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