“Оккупанты, идите домой”: Зеленський застеріг російських строковиків від того, що їх чекає в Україні

“Оккупанты, идите домой”: Зеленський застеріг російських строковиків від того, що їх чекає в Україні

Український президент попередив, що під час війни в Україні може загинути більше солдатів РФ, ніж у війні в Чечні та Сирії.

Президент України Володимир Зеленський розповів про акції протесту проти окупантів в українських містах і знову звернувся до російських солдатів.

Про це він говорив у своєму зверненні проти ночі 17 березня.

Український лідер нагадав про акцію протесту проти російських окупантів, яка відбулася в середу, 16 березня, у Бердянську.

“Тисячі хоробрих мирних людей вийшли проти озброєних російських військових. І сказали їм усе, усе, на що вони заслуговують. Це дуже важливо. Знаю, складно. Але важливо й те, що вони почули від наших людей, зокрема й російською мовою, чітке та однозначне: оккупанты, идите домой”, - наголосив президент.

Після цього він ще раз звернувся до російських солдатів з вимогою покинути територію України, перейшовши для цього на їхню мову.

“Така можливість поки що є. Є у кожного солдата, закинутого на територію нашої країни. У кожного, хто ще не загинув, не поранено або не взято в полон”, - заявив Зеленський.

Український президент нагадав, що російські війська зазнають таких втрат в Україні, яких не було ні в Сирії, ні в Чечні, і навіть у радянських військ в Афганістані.

“Якщо ваша війна, війна проти українського народу продовжуватиметься, матері в Росії втратять більше дітей, ніж у афганській та чеченських війнах разом узятих. Навіщо вам це потрібно?” - риторично запитував він.

Український лідер запевнив, що кожен російський солдат, який складе зброю, матиме шанс вижити.

“Я звертаюсь спеціально до строковиків, яких кинули в горнило цієї війни. Чужої війни. І до решти російських солдатів, у яких ще працює інстинкт самозбереження. Складіть зброю. Так краще, ніж загинути на полі бою на нашій землі”, -заявив Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 21 дня війни

Нагадаємо, сили Територіальної оборони 16 березня зупинили спробу російських військових прорватися до Чернігова. Окупанти зазнали значних втрат та відступили.