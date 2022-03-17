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“Оккупанты, идите домой”: Зеленський застеріг російських строковиків від того, що їх чекає в Україні

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“Оккупанты, идите домой”: Зеленський застеріг російських строковиків від того, що їх чекає в Україні

Associated Press

Український президент попередив, що під час війни в Україні може загинути більше солдатів РФ, ніж у війні в Чечні та Сирії.

Президент України Володимир Зеленський розповів про акції протесту проти окупантів в українських містах і знову звернувся до російських солдатів.

Про це він говорив у своєму зверненні проти ночі 17 березня.

Український лідер нагадав про акцію протесту проти російських окупантів, яка відбулася в середу, 16 березня, у Бердянську.

“Тисячі хоробрих мирних людей вийшли проти озброєних російських військових. І сказали їм усе, усе, на що вони заслуговують. Це дуже важливо. Знаю, складно. Але важливо й те, що вони почули від наших людей, зокрема й російською мовою, чітке та однозначне: оккупанты, идите домой”, - наголосив президент.

Після цього він ще раз звернувся до російських солдатів з вимогою покинути територію України, перейшовши для цього на їхню мову.

“Така можливість поки що є. Є у кожного солдата, закинутого на територію нашої країни. У кожного, хто ще не загинув, не поранено або не взято в полон”, - заявив Зеленський.

Український президент нагадав, що російські війська зазнають таких втрат в Україні, яких не було ні в Сирії, ні в Чечні, і навіть у радянських військ в Афганістані. 

“Якщо ваша війна, війна проти українського народу продовжуватиметься, матері в Росії втратять більше дітей, ніж у афганській та чеченських війнах разом узятих. Навіщо вам це потрібно?” - риторично запитував він.

Український лідер запевнив, що кожен російський солдат, який складе зброю, матиме шанс вижити.

“Я звертаюсь спеціально до строковиків, яких кинули в горнило цієї війни. Чужої війни. І до решти російських солдатів, у яких ще працює інстинкт самозбереження. Складіть зброю. Так краще, ніж загинути на полі бою на нашій землі”, -заявив Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 21 дня війни

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 21 дня війни

Нагадаємо, сили Територіальної оборони 16 березня зупинили спробу російських військових прорватися до Чернігова. Окупанти зазнали значних втрат та відступили.

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