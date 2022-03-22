Околиці Харкова всіяні трупами окупантів і їхньою технікою: місто перетворилось у фортецю

Скрючені вороги у різних позах тіла, розкидані усюди біля техніки, там, де їх наздогнала українська куля.

Тонни брухту на Харківській кільцевій - все, що лишилось від бронетехніки окупантів, які намагались прорватись до Харкова. Отримавши на горіхи, рашисти відкотились назад і перейшли від контактних боїв до обстрілів цивільної інфраструктури. А тіла вбитих вагнерівців і псковських десантників так і лежать по полях і ніхто їх не забирає.

Про це йдеться в ТСН.

Одну із розвідувальних груп зупинили у лісі в околицях Харкова. Бронеавтомобіль і КАМАЗ просувались на великій швидкості. «В місто увійшло не так багато груп, ті хто зміг на швидкості проїхати, але коли увійшли в місто, на них почалось полювання», - кажуть українські бійці.

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Після контактного бою ці російські окупанти так і залишились тут лежати. Скрючені у різних позах тіла, розкидані усюди біля техніки, там де їх наздогнала українська куля. «Їхні ніхто нізівдки не забирає, вони відкотились і все що було, все залишили», - кажуть бійці.

Російська військова форма, особисті речі, сухпайки, розкидані ящики та спалена бронетехніка. Це сміття -довкола всієї кільцевої дороги Харкова. Усі ворожі прориви - Харків ліквідував. І надійно укріпився. Місто перетворилось у фортецю.

«Силою вони Харків не візьмуть, ідеологічно вони тут не матимуть підтримки ніколи, навіть ті люди, які лояльно ставились до них, вже зрозуміли, хто є хто», - переконують українські військові.

Нещодавно бійці вибивали російських десантників зі школи, де вони засіли на третьому поверсі. Усі два десятки псковских спецпризначенців додому повернуться вантажем 200. А ще одну групу найманців ПВК Вагнерівців - зупинили нещодавно біля кільцевої. Кілька десятків підготовлених бійців намагались атакувати блок-пост, там вони лежать і досі просто неба. «Після бою, коли все закінчилось, ми пішли на зачистку і біля бійця кілька шприців були. Може наркотиками, але це не точно, але були безстрашні та йшли на кулі», - розповідає нацгвардієць.

На Харківській кільцевій розбито бронетехніку росіян

Усі спроби взяти місто Сходу в окупантів провалились. Поля передмістя всіяні трупами, які вже розтягують голодні собаки. «Не виходять на першу лінію зустрічатися, не хочуть отримують відсіч, у них тактика - бомбардувати місто», - кажуть бійці.

Снаряди та ракети від систем залпового вогню падають у місто щодоби. Будинки, які найближче до кільцевої постійно зазнають руйнувань від влучань російських боєприпасів. Максим показує на сусідній під’їзд, який вигорів. Снаряд прилетів вночі. В його будинку не має ані вікон, ані води, ані світла, але хлопець не йде звідси. «Тут старі люди залишилися, якщо я ще поїду, нічого взагалі не залишиться», - каже хлопець.

Удень останні з мешканців цієї багатоповерхівки прибирають сміття і завали, а вночі спускаються у підвали, аби до ранку пересидіти бомбардування.

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