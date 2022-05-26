"Окопна війна" РФ застаріла - сьогодні успіх залежить від мобільності": військовий експерт про ведення бою росіянами

"Окопна війна" РФ застаріла - сьогодні успіх залежить від мобільності": військовий експерт про ведення бою росіянами

Українські збройні сили абсолютно вірно тримають мобільну оборону.

Російська армія, яка зазнала величезних втрат в Ізюмі, так само веде бої за Сєвєродонецьк.

Про це розповів експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі марафону “FreeДОМ”.

"Вони розуміють, що потрібно хоча б тут досягти будь-якого успіху, кинувши всі сили. Наступати їм важко. Перший порив, який в них був 2-3 дні тому, зупинено. Українські збройні сили абсолютно вірно тримають мобільну оборону: переходячи з невигідних позицій у вигідні, змушуючи ворога входити у невигідний стан, таким чином зазнаючи втрат від української артилерії", - зазначив Самусь.

Він додав, що війна наразі не окіпна, як та, до якої звикли росіяни.

"Не потрібно рити окопи, щоби там сидіти та чекати, коли супротивник тебе знищить", - додав він.

Нагадаємо, Самусь раніше говорив про те, що росіяни несуть величезні втрати саме через те, що їхнім генералам поставлено політичне завдання - захопити дану територію, тому що потрібно заявити про стовідсотковий контроль над "ЛНР".

Нагадаємо, що Кулеба та Блінкен обговорили постачання Україні зброї та розблокування продовольчого експорту.

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