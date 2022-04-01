"Окопуються у громадах": російські війська почали окупацію центральної частини Сумської області

Періодично відбуваються зіткнення та артилерійські обстріли населених пунктів.

Голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький повідомив 1 березня що російські військові починають окуповувати центральну частину області.

Про це Живицький сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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Раніше південна частина Сумської області була окупована і зайнята, а на сьогодні така ситуація фіксується і вцентральній частині.

"Починають окопуватися у громадах, починають шукати місцеву владу. Ми розуміємо, що це початок окупації центральної частини Сумської області", – сказав голова ОВЦА.

"Від кордону з РФ, Білопільська громада, Боринська, Путивльська, Нова Слобода, і далі до Конотопа дуже складна ситуація. Понад тисяча одиниць російської техніки, періодично відбуваються зіткнення, відбуваються артилерійські обстріли наших населених пунктів", – розповів Живицький.

Нагадаємо, раніше 1 квітня голова області повідомив, що небезпечними залишаються Конотопський та північна частина Роменського районів, де досі є війська ворога, які як і раніше, активно рухаються в різних напрямах.

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