"Окремий напрямок для нас": Жорін відповів, чи є правильним рішення мобілізовувати увʼязнених

Мобілізація увʼязнених, які виявили бажання служити, до штурмових бригад є окремим напрямком під час рекрутингової кампанії.

Про це сказав екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

За словами Жоріна, це було вірним рішенням.

"Ну і окремий зараз напрямок для нас - увʼязнені, які виявили бажання служити. Це було правильне рішення, дати їм нарешті таку можливість", - сказав він.

Він розповів, що із запровадженням закону про мобілізацію до його бригади в межах рекрутингової кампанії стало приходити ще більше добровольців.

"Тому зараз відсоток, який ми закриваємо за рахунок мобілізованих, став меншим. Але, як і раніше, серед мобілізованих є велика кількість абсолютно адекватних, перспективних бійців та представників важливих для війська професій. Стараємось мікроскопом цвяхи не забивати, визначати місце для людини згідно її навичок та знань. Штурмовиками багато хто хоче бути, але по факту для багатьох це не дуже підходить, тому шукаємо інші посади", - розповів Жорін.

Тим часом у Волинській області до 1 року та 6 місяців обмеження волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Волинянин заявив, що був членом релігійної організації "Свідків Єгови" та не може воювати.

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