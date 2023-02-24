Окрім Польщі, ще три країни Європи готові навчати українських пілотів на F-16 - Зеленський

Зеленський, коментуючи навчання українських військових на західних винищувачах, сказав, що "диму без вогню не буває".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що окрім Польщі, ще три європейські країни готові навчати наших пілотів на сучасних винищувачах F-16. Зараз тривають перемовини щодо цього.

Про це глава держави сказав під час великої пресконференції із журналістами у річницю вторгнення Росії, 24 лютого.

"Наші партнери розуміють, що ми хочемо використовувати це для захисту нашого неба, інфраструктури і цивільного населення. Тому ми почали робити важливі кроки вперед. Моя зустріч з прем’єр-міністром Британії дає відповідь на питання, чи є в України шанс отримати високоякісні літаки. Ми відкриваємо тренування з Британією. Сьогодні в мене була зустріч з прем’єр-міністром Польщі — ми відкриваємо можливість навчання на F-16. У нас є перемовини і реальне відчуття, що ще з трьома європейськими державами буде можливість отримати ці навчання і літаки. Ми хочемо пришвидшити ці процеси. Вони складні. Але це і є комплексний захист неба", - сказав він.

Зеленський додав, що "єдине слабке місце - це терміни", з якою західні партнери постачають озброєння, бо Україна втрачає людей.

Нагадаємо, 24 лютого очільник польського уряду Матеуш Моравецький повідомив, що його країна готова проводити в себе навчання для українських пілотів на винищувачах F-16. Однак, як він наголосив, рішення треба узгодити в ширшій коаліції із союзниками.