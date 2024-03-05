Окрім судна "Сергей Котов", знищено ще й бойовий вертоліт – перехоплення ГУР

У перехопленій розмові командир 184 бригади повідомив, що "Сергій Котов" був атакований п’ятьома безекіпажнимим катерами.

Морські дрони ГУР знищили російський патрульний катер "Сергей Котов", а разом із ним бойовий вертоліт Ка-29, який перебував на борту.

Про це свідчить інформація з перехопленої розвідкою розмови російських окупантів, у якій ті озвучують подробиці ураження судна.

У перехопленій розмові командира 184 бригади кораблів охорони водного району (Новоросійськ), у чиєму підпорядкуванні перебував "Сергей Котов", лунає:

"Зрозуміло, що ви все це знаєте. Нашу трагічну подію нічну. Відповідно в 0:50 безекіпажнимим катерами у кількості п’яти одиниць було атаковано малий патрульний корабель "Котов", який разом з нами несе бойове чергування з протиповітряної оборони, та перебуває він у мене, відповідно, на управлінні".

Командир 184 бригади повідомив, що "Сергій Котов" був атакований п’ятьома безекіпажнимим катерами, і на борту судна перебував також вертоліт.

"Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що був знищений корабельний транспортно-бойовий вертоліт Ка-29 – подальший розвиток машини Ка-27.

На патрульних кораблях цього проєкту для розміщення палубної авіації передбачений вертолітний майданчик, ангар та ємності для зберігання запасів авіапалива. Відомо, що екіпаж катера "Сергей Котов" уперше відпрацював приймання на палубу гелікоптера у 2021 року.

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Російський командир повідомив деталі знищення катера "Сергей Котов"

Нагадаємо, спецпідрозділ ГУР Group 13 атакував морськими дронами патрульний корабель "Сергей Котов" у ніч проти 5 березня неподалік від Керченської протоки. Серед екіпажу судна є загиблі та поренні.

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