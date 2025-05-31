Російські військові / © Укрінформ

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Сил противника на Сумському та Харківському напрямках вистачає для проведення якоїсь локальної операції, а не для стрімкого прориву на оперативну чи стратегічну глибину.

Про це в етері «Еспресо» розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

«Коли ми говоримо про Сумський та Харківський напрямки, то маємо охоплювати й Чернігівський напрямок, оскільки його Росія потенційно розглядала для наступу. Чернігівський напрямок підпадає під відомство російської групи військ „Север“, яка сумарно налічує близько 130-150 тис. особового складу. Ця група ділиться на угруповання „Курск“, „Бєлгород“ і „Брянск“. „Курск“ і „Белгород“ мають 50-60 тис. російських вояків, а решта у брянській частині. Розуміємо, що на Чернігівському напрямку активності не може бути, бо там 10-12 тис. окупантів, а це точно не та кількість особового складу, яка може почати атаку», — зауважив Іван Тимочко.

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За його словами, щодо Сумщини та Харківщини, то розподіляємо ці ворожі сили десь приблизно на 500 км, відповідно, 100 тис. угрупування противника вистачає для проведення якоїсь локальної операції. Але цих сил ворога точно не вистачає, щоб провести якийсь стрімкий прорив на оперативну чи стратегічну глибину. Слід нагадати для порівняння, що загарбник у наступі на Лимано-Куп’янському напрямку задіював сили чисельністю 100-120 тис. А щоб витіснити ЗСУ з Курщини на лінії фронту в 50 км, росіяни стягнули 60 тис. своїх солдатів та 15 тис. корейців.

«Якщо ми зараз оцінюємо сьогоднішню ситуацію, то розуміємо, що противник проводить свою операцію тими силами, про які я розповів. Однак є питання щодо резервів. Раніше повідомлялося, що РФ відмобілізовує щомісяця в межах 35-40 тис. Це той ресурс, який ворог може кожного місяця вливати, також в Україні перебуває російських військ чисельністю у 650 тис., що є серйозною військовою силою в сучасних умовах. Але це не є різким нарощенням сили противника, порівнюючи навіть з 2024 роком. І говорити, що це може бути настільки масштабним наступом армії РФ, як він був медійно та публічно анонсований, то панікувати не варто», — резюмував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що армія РФ значно активізувалась на Запорізькому напрямку.