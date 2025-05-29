Окрім Сумщини та Харківщини: в ЦПД назвали область, яку хоче захопити ворог

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко / © із соцмереж

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Незважаючи на переговори, мета ворога незмінна — діяти на прикордонні. Однак ресурсів для наступу на Харків у нього немає. Окрім Сумської та Харківської областей, ворог хоче спробувати наступ на Чернігівщині.

Про це «24 Каналу» розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він зауважив, що Сили оборони можуть стримати росіян та не дати можливості їм створити плацдарм для майбутніх наступів.

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Коваленко повідомив про мету ворога.

«Мета ворога незмінна — діяти на прикордонні. Однак ресурсів для наступу на Харків у них немає. Окрім Сумщини та Харківщини, ворог має задум спробувати наступ на Чернігівщині. Нам потрібно зірвати усі плани росіян щодо створення буферної зони у нас, бо вона має бути на території Росії», — сказав Коваленко.

Росія вже давно дала зрозуміти, що її мета — окупація всієї України, проте плани не означають, що їх вдасться втілити в реальність.

«Росіяни провалили наступ на Харківщину, вони не змогли закріпитись у Вовчанську. Цього року вони намагатимуться інтенсифікувати війну саме там, — наголосив він.

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Проте Сили оборони можуть діяти в прикордонні Бєлгородщини, тож ворогу не варто тут розслаблятись

Головним напрямком для росіян на Харківщині є Куп’янщина. Водночас інформація про те, що ворог перекинув з Курщини на Бєлгородщину 50 тис. свої військових, є неправдивою, адже ці сили ворог накопичував там довгий час зовсім за іншим принципом.

Нагадаємо, Росія розпочала нову фазу війни паралельно з переговорами про мир. The New York Times написав про це раніше.

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