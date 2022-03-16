Окрім вокзалу у Запоріжжі ракета окупантів прилетіла в район ботанічного саду - голова ОДА

Окрім вокзалу у Запоріжжі ракета окупантів прилетіла в район ботанічного саду - голова ОДА

Від удару ракетою по вокзалу Запоріжжя-2 повилітали вікна у гуртожитку університету.

Вперше від початку війни Росії проти України у Запоріжжі окупанти бомбардували цивільні об'єкти.

Про це 16 березня повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

За його словами, окрім залізничного вокзалу, ворог випустив ракету в район ботанічного саду міста.

"Ранок виявився не добрим. Головна новина - вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду", - заявив голова ОДА.

Він також додав, що від удару ракетою по вокзалу Запоріжжя-2 повилітали вікна у гуртожитку Запорізького національного університету.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 21-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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