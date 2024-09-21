Оксана Білозір неочікувано засвітилася на Курщині в РФ та зізналася, як на неї реагували місцеві

Артистка також дала імпровізований концерт українським бійцям.
Українська співачка Оксана Білозір навідалася до Курської області.
Так, у своєму фотоблогу виконавиця опублікувала ролик зі зруйнованої церкви в російському місті Суджа Курської області. На кадрах Білозір у бронежилеті виконує пісню "Ісусе милий".
"Суджа. Курська область. Зруйнована церква", - написала під роликом співачка.
Водночас волонтер Андрій Печений на своїй сторінці у Facebook також показав, як з артисткою прогулювався територіями Курської області, оглядаючи околиці. Зокрема, волонтери з Білозір зробили фото на тлі російського магазину, який зазнав українізації завдяки ЗСУ, та біля українського прапору біля дорожнього вказівнику, де написані російські міста.
Щоб підтримати бойовий дух українських бійців Оксана Білозір також дала свій імпровізований концерт просто неба. І під час виконання своїх хітів зірка символічно тримала у руках синьо-жовтий прапор з написом "Молюся за Україну".
Ба більше, зірка зізналася, що навіть встигла поспілкуватися з місцевими мешканцями й була здивованою, що вони вже відповідають їй українською.
"Повернулася з поїздки в Курську область! Поспілкувалася із місцевими мешканцями! До речі, вони розуміють українську і навіть пробують відповідати українською! Відвідала кілька місцевих храмів! Возила нашим Воїнам добре слово і українську пісню, яка надихає, об'єднує і дає силу", - поділилася враженнями Білозір.
Нагадаємо, нещодавно учасник дуету TamerlanAlena Тамерлан також показався у Курській області.
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