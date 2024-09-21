Оксана Білозір неочікувано засвітилася на Курщині в РФ та зізналася, як на неї реагували місцеві

Українська співачка Оксана Білозір навідалася до Курської області.

Так, у своєму фотоблогу виконавиця опублікувала ролик зі зруйнованої церкви в російському місті Суджа Курської області. На кадрах Білозір у бронежилеті виконує пісню "Ісусе милий".

"Суджа. Курська область. Зруйнована церква", - написала під роликом співачка.

Водночас волонтер Андрій Печений на своїй сторінці у Facebook також показав, як з артисткою прогулювався територіями Курської області, оглядаючи околиці. Зокрема, волонтери з Білозір зробили фото на тлі російського магазину, який зазнав українізації завдяки ЗСУ, та біля українського прапору біля дорожнього вказівнику, де написані російські міста.

Оксана Білозір приїхала до РФ і заспівала українським бійцям в Суджі

Оксана Білозір

Щоб підтримати бойовий дух українських бійців Оксана Білозір також дала свій імпровізований концерт просто неба. І під час виконання своїх хітів зірка символічно тримала у руках синьо-жовтий прапор з написом "Молюся за Україну".

Оксана Білозір

Оксана Білозір

Ба більше, зірка зізналася, що навіть встигла поспілкуватися з місцевими мешканцями й була здивованою, що вони вже відповідають їй українською.

"Повернулася з поїздки в Курську область! Поспілкувалася із місцевими мешканцями! До речі, вони розуміють українську і навіть пробують відповідати українською! Відвідала кілька місцевих храмів! Возила нашим Воїнам добре слово і українську пісню, яка надихає, об'єднує і дає силу", - поділилася враженнями Білозір.

Оксана Білозір

Нагадаємо, нещодавно учасник дуету TamerlanAlena Тамерлан також показався у Курській області.

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