Оксана мріяла про весілля та їхала за подарунками: подробиці вбивства росіянами 22-річної дівчини з Хмельницького

Рідні дівчини тепер збирають гроші на дрони для ЗСУ.

Напередодні Нового року російські терористи обстріляли Хмельницький. Тоді загинула 22-річна Оксана М.

Про це повідомляє проєкт "Меморіал.ua".

31 грудня 2022 року 22-річна Оксана готувалась до святкування Нового року. Дівчина разом у компанії друзів та свого нареченого Назара їхали у місто за подарунками на свято. Саме тоді російські терористи ракетами обстріляли Хмельницький.

"Ми їхали на машині, ракета розірвалася позаду нас. Коли ми відкрили очі, то побачили, що позаду нас все горить. Ми сиділи практично в металі. Оксана була без свідомості", – розповіла журналістам подруга Марина.

Медики майже добу намагались врятувати дівчину, проте її травми виявились несумісні з життям.

Друзі згадують, що Оксана дуже добре спілкувалась англійською мовою та мріяла про одруження з коханим.

Фото: Ярмолинці Городок Онлайн

"Рідним загиблої багато людей пропонували фінансову підтримку. Вони відкрили збір коштів на помсту за смерть Оксани. Гроші планують передати в управління розвідки на закупівлю дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні проєкту.

Ракетний удар по Хмельницькому 31 грудня

31 грудня Росія ракетами обстріляли Хмельницький. Місцеві жителі повідомляли про вибухи.

Спочатку повідомляли, що поранено щонайменше чотири людини внаслідок обстрілу. Згодом стало відомо, що внаслідлок атаки постраждало вісім цивільних осіб. В лікарні померла 22-річна Оксана.

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