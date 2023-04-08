Оксен Лісовий відреагував мовний скандал в Ірпені: "поведінка викладачки не відповідає її ролі"

За словами Лісового, саме освітяни формують націю, тому поведінка викладачки філософії "не відповідає її ролі".

Новий міністр освіти та науки України Оксен Лісовий прокоментував нещодавній скандал російськомовною викладачкою філософії в Державному податковому університеті в Ірпені.

Він повідомив, що щодо педагога будуть вжиті відповідні заходи.

"Кейс із викладачкою закладу освіти, яка не спроможна опанувати державну мову, – це пряме порушення чинного законодавства", – наголосив міністр.

За словами Лісового, саме освітяни формують націю, тому поведінка викладачки філософії "не відповідає її ролі".

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"Якщо хтось, викладаючи українською, на перерві переходить на російську, – він чи вона насправді демонструє дітям своє скептичне, зневажливе ставлення до держави", – написав він.

Очільник МОН також додав, що надихається сміливим кроком студентів, які надали розголосу цій історії попри погрози викладачки.

"Дивно, коли учні чи студенти виявляють вищий рівень свідомості, ніж їхні викладачі.

Ми перетворили мову на інструмент політичних маніпуляцій. Не ми використовували її як привід для агресії. Ми лише захищаємо свій український простір і свою свободу", – підкреслив міністр.

Лісовий також закликав батьків формувати україномовне середовище для дітей.

"Я безмірно радію, коли чую, як російськомовні люди спілкуються з власними дітьми українською. Дякую всім тим російськомовним, які перейшли на українську, і закликаю: формуйте навколо своїх дітей українськомовне середовище – мультфільми, кіно, книги, коло спілкування, контент у мережі", – заявив він.

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