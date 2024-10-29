Будь-яка війна триває не за території, а за людей – Сліп з Третьої штурмової

Будь-яка війна триває не за території, а за людей.

Таку думку висловив командир 2-го батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук із позивним "Сліп" в інтерв'ю youtube-каналу ONLINE.UA.

"Будь-яка війна триває не за території, а за людей. Тому що чхати буде, де розташовані кордони України, якщо в цій країні не залишиться українців. Друге, це те, на що відповіді мабуть нема ні у кого – як повернути втрачені території", – каже "Сліп".

На думку військового, наразі у світі немає нікого, хто міг би зупинити диктатора Путіна.

"Чи може хтось зупинити Путіна – ні, не може. Я сьогодні не бачу реальних персоналій і перспктив, щоб хтось зупинив Путіна. Тому що у нього є ідея, план її реалізації – нехай тупий, але він його реалізовує. І третє – він себе хоче бачити в історії. А у світі таких постатей нема. Але є "чорні лебеді" (важкопрогнозовані та рідкісні події, котрі мають значні наслідки – ред.) і всі на них сподіваються", – зазначає Кухарчук.

Натомість комбат закликає українців сподіватися не на "чорних лебедів", а на власні сили.

"О, зараз Пригожин прийде". А сподіватися треба на себе", – наголосив він.

Варіанти розвитку подій на думку Кухарчука:

Варіант найгірший – фронт рухне і нас окупують.

"Буде якась партизанська війна, і, сподіваюсь, в результаті неї ми зможемо відстояти якусь частину території", – припустив військовий.

Варіант середній – заморозка війни.

"Якщо раптом буде заморозка, в що я слабо вірю, буде час, який можна використати по-різному. Але його можна використати виключно, якщо нам пощастить. Ми навіть за пів року могли реалізувати багато чого, якби у когось було бажання", – підсумував комбат з Третьої штурмової бригади.

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