Окупація Кирилівки: що зараз відбувається на популярному курорті – шокувальні дані

Росіяни майже три роки тому окупували курортне селище Кирилівка у Запорізькій області. Що там відбувається зараз?

Кирилівка - відомий в Україні курорт у Запорізькій області, що на березі Азовського моря. Зараз це селище майже три роки під російською окупацією і туризму там майже немає.

Про це йдеться у матеріалі "Новини Приазов'я".

Начальник Кирилівської селищної військової адміністрації Іван Малєєв розповів, що у Кирилівці вже третій рік немає туристичного сезону. А тому майже 500 баз відпочинку на березі Азовського моря – порожні.

За даними посадовця, до повномасштабної війни Кирилівку щороку відвідувало 2-2,5 млн відпочивальників.

Кирилівка після окупації. Фото: скриншот з відео

"Росіяни поділили бази відпочинку на кілька категорій. Перша - це гарні бази, де господарі відмовились співпрацювати з РФ, вони ці бази приватизували. Є такі бази, де господарі співпрацюють з РФ. І третя категорія – це "слабенькі" бази відпочинку, власники яких не пішли на співпрацю. Їх теж розікрали. Росіяни туди не їдуть, хіба родичі російських окупантів приїжджають", – сказав Іван Малєєв.

Іван Малєєв. Скриншот

Він зазначив, що в Кирилівці аквапарк не працює. Дельфінарієм зараз керує "кримська команда", оскільки дельфінів потрібно тренувати.

Іван Малєєв пояснив, що жителі Кирилівки, щоб вижити, повертаються до сільського господарства. Проте через війну, ціни на зерно впали.

"Ціна у 5-6 разів зменшилась. Доходів немає", – сказав він.

Також поблизу Кирилівки розташований острів Бирючий – теж популярне для туристів місце.

"Росіяни там відстрілювали тварин і дуже багато. Що зараз там – ми не знаємо, але бардак повний", – сказав Іван Малєєв.

Начальник Кирилівської селищної військової адміністрації зазначив, що росіяни здійснюють терор в окупованій Кирилівці: арештовують людей тільки за те, що вони не підтримують російську окупацію.

"Найстрашніше, що людям тепер доводиться сидіти", – сказав він.

Зараз Кирилівкою керують "гауляйтери" з Росії.

Відпочинок у Кирилівці до повномасштабного вторгнення РФ

Нагадаємо, у Мережі показали, який вигляд зараз мають пляжі окупованої росіянами куротної Кирилівки Запорізької області.

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