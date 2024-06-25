Окупація Новоолександрівки на Донеччині: які міста опиняться перед загрозою захоплення

Якщо російським окупантам вдасться захопити Новоолександівку в Донецькій області, то це означає просування ворога у напрямку до дороги, яка поєднує Покровськ і Костянтинівку.

Про це в коментарі Radio NV повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

"Хлопці зі 110-ої бригади просто зараз не підтверджують те, що Новоолександрівка повністю перебуває під контролем ворога. Але підтверджують, що більша частина цього населеного пункту все ж під контролем (росіян - Ред.)", - наголосив експерт.

З його слів, зараз Україна не використовує "цю важливу рокадну дорогу для забезпечення наших військ". Втім, каже Грабський, для росіян "є тактичною метою цієї операції - просування до цієї дороги".

"Фактично НП Воздвиженка залишається єдиним пунктом до цієї траси", - каже експерт.

Вийшовши на цю дорогу, окупанти зможуть розвивати наступальну операцію у бік Костянтинівки, а також створити зону прикриття, з якої будуть розвиватися подальші наступальні дії у напрямку Покровська. Наразі, вважає експерт, головна ціль загарбників - створити лінію бойового зіткнення по відтинку Часів Яр - Костянтинівка, приблизно по тій трасі, яка з'єднує Покровськ із Костянтинівкою.

"Костянтинівка є ключем, який утримує наші позиції, підтримує позиції в районі Торецька, де зараз так само розв’язались активні бойові дії. Таким чином ми говоримо про про комбіновану операцію противника, яка має на меті прорватися як із півдня, так і з північного сходу до Костянтинівки для того, аби створити загрозу оточення наших військ у Торецьку", - каже Сергій Грабський.

Як повідомлялося, наразі тривають бої за Новоолександрівку. У ЗСУ спростували інформацію про нібито повну окупацію цього населеного пункту на Покровському напрямку.

Читайте також: