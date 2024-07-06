Окупаційна армія активно вербує жінок на війну: звідки беруться добровольці

Останнім часом на фронті почастішали випадки, коли у складі штурмових груп окупантів оператори українських дронів фіксують жінок. За словами голови благодійного фонду "Русь сидящая" Ольги Романової, у РФ активно вербують ув'язнених жінок для участі у бойових діях на території України.

Про це пише "24 Канал".

Ольга Романова зазначила, що Росія має невичерпні мобілізаційні ресурси серед ув'язнених, зокрема й жінок, тому активно використовує їх. Водночас влада змінила правила рекрутингу і тепер піти "добровольцем" можуть не тільки засуджені, а й підозрювані та підсудні. Таких осіб немає в базі судових рішень, тому відстежити, скільки з них було відправлено на війну, фактично неможливо.

"Нам написали з в'язниці "Хрести", це Ленінградська область, що там 50% підозрюваних і підсудних, тобто це люди, які ще не засуджені, записалися на війну. А це дві тисячі людей… Існує також і жіночий фактор, ув'язнені жінки йшли на війну й хотіли це робити. З травня їх беруть у великій кількості", – розповіла Романова.

Вона зауважила, що ув'язнені охоче їдуть помирати в Україну, попри те, що умови контракту для них змінилися не на краще. Замість помилування за участь у бойових діях, тепер є тільки умовне звільнення, яке триває до кінця війни.

"В'язень не може покинути фронт, якщо не отримає тяжке поранення, йому не виповниться понад 60 років, або в разі нагородження його орденом по типу зірки героя Росії. Звичайно, що такі нагороди ув'язненим вручати не будуть. Ніхто з них не повернеться звідти, жінки теж", – наголосила Романова.

Голова БФ також розповіла, що на війну охоче йдуть не тільки ув'язнені жінки, я й військовослужбовиці, курсантки та поліціянтки, адже за це їм платять чималі гроші. Водночас один зі своїх мобілізаційних ресурсів Росія вже успішно вичерпала – придатних до війни мігрантів в РФ більше немає.

"Всіх, які були, відправили на фронт, а більше й немає їх. А от вже далі – тільки мобілізація", – підсумувала голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Нагадаємо, керівник ІКАР (Інститут конфліктології та аналізу Росії) Олександр Шульга розповів, що у РФ зросла кількість людей, які виступають проти масової мобілізації.

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