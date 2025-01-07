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Окупаційна "геніальність": у Маріуполі загарбники заасфальтували тротуар разом із деревами

Окупаційна "геніальність": у Маріуполі загарбники заасфальтували тротуар разом із деревами

Наслідки ремонту / Фото: скриншот

Окупанти заасфальтували тротуар у Маріуполі разом із деревами.

У тимчасово окупованому РФ Маріуполі на центральному проспекті Миру, біля музичного училища, окупанти здійснили незвичну й дивну акцію — заасфальтували тротуар разом із деревами.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Містяни, які стали свідками цієї події, вже висловили своє обурення в коментарях, назвавши вчинок загарбників "черговою дупорукістю".

Повідомляється, що дерева, які були вмонтовані просто в новий асфальт, можуть загинути, а територія має вигляд деформованої.

У Маріуполі окупанти заасфальтували тротуар разом із деревами

У Маріуполі окупанти заасфальтували тротуар разом із деревами

Нагадаємо, Росія окупувала Маріуполь наприкінці травня 2022 року. Про "рускій мір" Маріуполя у всій "красі" в ексклюзиві TSN.ua розповідала Вікторія Панченко.  

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