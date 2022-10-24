Окупаційна влада Херсона зараз не готується до виходу з міста, вони готуються до оборони – Буданов

Зараз у Херсоні відбувається підготовка до евакуації, на випадок, якщо окупантам доведеться швидко втікати з міста під час наступу ЗСУ.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що заяви окупаційної влади Херсона про "евакуацію" на лівий берег Дніпра – це інформаційна операція і маніпуляція.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українській правді".

"Є певні факти. Наприклад, виводять "Промсвязьбанк", інші фінансові структури, які росіяни туди завели. Причому як виводять – вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять – саме переводять – всіх неходячих, важко поранених вивозять, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю шалену інформаційну кампанію, що "ми дбаємо про людей" і тому подібне", - зазначив він.

За словами Буданова, окупанти навмисне створюють ілюзію того, що "все пропало". А разом з тим вони навпаки заводять до міста нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони. Росіяни готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони.

"Але разом з тим я не можу вам сказати, що прямо зараз вони з Херсона тікають. Ні, такого нема. Тобто вони розуміють, що, якщо ми візьмемо хоча б контроль над Каховською дамбою, яка єдина зараз транспортна артерія, що повноцінно функціонує, їм треба буде приймати дуже швидко рішення. Або дуже-дуже швидко покидати місто і виходити, або вони ризикують опинитися в тій ситуації, в якій раніше опинилися наші підрозділи в Маріуполі. Ситуація трошки інакша, але концептуально буде дуже схожа", - зазначив очільник розвідки.

Ситуація на Херсонщині

Російський гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо 18 жовтня оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Окупанти вигадали, що такий "теракт" планують ЗСУ.

Новоспечений командувач війною РФ проти України генерал Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою", та попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також попередили, що окупанти можуть атакувати Каховську ГЕС та звинуватити в цьому ЗСУ.

Російські окупанти планують залишити Херсон, де війська країни-терористки можуть влаштувати провокації для звинувачення української армії, повністю без зв’язку, теле- та радіомовлення, щоб перешкодити місцевим передавати інформацією Збройним Силам України.

22 жовтня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що російські окупанти почали вивозити майно та документи з Херсона.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що у Херсоні окупанти готуються до вуличних боїв. Загарбники планують використати інструменти пропаганди, щоб спробувати дискредитувати військових ЗСУ.

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