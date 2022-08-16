Окупаційна влада Маріуполя опублікувала перелік будинків, які будуть знесені

Розселяти мешканців планують у гуртожитки по декілька родин в одну кімнату.

Російські окупанти опублікували перший перелік будинків у захопленому Маріуполі, які планують знести.

Про це у своєму Telegram-каналі 16 серпня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.



"Маріуполь. Перший "офіційний" перелік будинків, що будуть знесені окупантами. При тому, жодного рішення щодо розселення власників та розміщення власних речей. Очікувано, люди покинуті на призволяще", - написав він.

Радник мера міста також зазначив, що мешканців зруйнованого житла планують розселяти по гуртожиткам - в одній кімнаті декілька родин.

"Щодо майбутнього. Наші джерела повідомляють, що мешканців зруйнованого житла планують компактно розселяти по гуртожиткам. Компактне проживання передбачає спільне мешкання різних родин в одній кімнаті, спільна кухня на поверх та загальні душ та туалет. Людські умови та людське ставлення в Маріуполі до людей закінчилось з початком окупації росією", - наголосив Андрющенко.

Варто зазначити, що російські війська захопили майже усе місто 1 березня. Однак через те, що оборонці Маріуполі аж до травня тримали оборону на "Азовсталі", окупанти вирішили бомбардувати місто, зруйнувавши його на 95%.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 174-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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