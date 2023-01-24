Окупаційна влада в Криму знімає бронь з економістів та IT-фахівців

Ворог проводить активну мобілізацію до своєї армії саме на українських землях, адже імперія завжди вирішує “проблеми” чужими руками.

На тимчасово окупованому півострові Крим триває мобілізація. Для забезпечення показників росіяни знімають бронь з економістів та IT-фахівців.

Про це повідомляє "Центр національного спротиву".

На кожному підприємстві існує мобілізаційна бронь фахівців які не підлягають призову до армії. Проте в Криму це вже не стосується фінансистів та IT-фахівців. Наразі всім цим категоріям почали приходити повістки до військкоматів півострова.

Зауважимо, ворог проводить активну мобілізацію до своєї армії саме на українських землях, адже імперія завжди вирішує “проблеми” чужими руками.

Раніше в межах мобілізації на тимчасово окупованих районах Луганщини ворог призвав до армії співробітників так званого МНС. До лав ворожої армії призвали рятівників в Алчевську з метою поповнення втрат живої сили.

"Якщо вас чи ваших знайомих примусово мобілізували на ТОТ, звертайтесь на гарячу лінію проєкту “Хочу жить”: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84", - йлеться у повідомленні ЦНС.

Інструкцію, як здатися в полон, можна завантажити тут.

Нагадаємо, у Луганській ОВА розповіли, як мобілізованих росіян кидають на війну без їжі та оснащення.

Мобілізація в Росії: для чого Путін збільшує свою армію

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