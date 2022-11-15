Так звані окупаційні “адміністрації” в Новій Каховці на Херсонщині просять покинути місто “муніципальні установи”.

Окупаційні “адміністрації” в Новій Каховці заметушилися та хочуть “передислокуватися” в безпечні місця.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Як зазначається, передислокуватися в безпечні місця так звана “адміністрація” Нової Каховки просить “державні та муніципальні установи”.

Яка зараз ситуація на Херсонщині

Після деокупації Херсона, в який напередодні приїзджав президент Володимир Зеленський, та правобережжя області на звільнених територіях розпочалися стабілізаційні заходи. Сапери проводять розмінування, щоб комунальники могли якнайшвидше приступити до відновлення критичної інфраструктури.

У Херсоні поступово відновлюється зв'язок українських мобільних операторів.

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