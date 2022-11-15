Так звані окупаційні “адміністрації” в Новій Каховці на Херсонщині просять покинути місто “муніципальні установи”.
Окупаційні “адміністрації” в Новій Каховці заметушилися та хочуть “передислокуватися” в безпечні місця.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Як зазначається, передислокуватися в безпечні місця так звана “адміністрація” Нової Каховки просить “державні та муніципальні установи”.
Яка зараз ситуація на Херсонщині
Після деокупації Херсона, в який напередодні приїзджав президент Володимир Зеленський, та правобережжя області на звільнених територіях розпочалися стабілізаційні заходи. Сапери проводять розмінування, щоб комунальники могли якнайшвидше приступити до відновлення критичної інфраструктури.
У Херсоні поступово відновлюється зв'язок українських мобільних операторів.
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