Окупаційні війська посилюють каральні заходи через відмову солдатів воювати – Міноборони

Російська армія зазнає серйозних втрат у живій силі на війні проти України.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат у війні. Медичні заклади на тимчасово окупованій території України переповнені важкопораненими, їх евакуація для лікування на території Росії майже не здійснюється.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що з метою приховування відомостей про кількість померлих від ран, їх облік ведеться виключно російськими військовими медиками.

"Разом з тим інформація про реальні втрати росіян швидко розповсюджується серед військовослужбовців та деморалізує особовий склад противника. Зокрема, приданий на посилення 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування. Така тенденція спостерігається і в інших підрозділах противника", - розповіла Ганна Маляр.

Через це командування російських окупаційних військ активізувало проведення заходів примусового та карального характеру, намагаючись покращити стан військової дисципліни та запобігти випадкам масового залишення районів ведення бойових дій.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що наразі росіяни в Луганській області проводять розвідку боєм невеликими групами. Натомість плани щодо масштабного наступу поки на паузі.

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