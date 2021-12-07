Окупаційні війська РФ стягують додаткову артилерію й танки до лінії зіткнення на Донбасі - розвідка

За даними розвідки, на передових позиціях противник збільшив кількість снайперів.

Російські окупаційні війська стягують додаткову артилерію й танки до лінії зіткнення на Донбасі, порушуючи домовленості про відведення важкого озброєння.

Про це 7 грудня повідомило Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

"Росія продовжує заходи з недопущення стабілізації ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил. З цією метою командування оперативного угруповання російських окупаційних військ посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках додатковими 122-мм самохідними артилерійськими установками, танками та бойовими машинами піхоти з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними розвідки, на передових позиціях противник збільшив кількість снайперських пар у готовності до нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження та провокування вогню у відповідь.

"Зі снайперами з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, які не залучені до виконання бойових завдань, проводяться тренувальні збори під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ", - додали у ГУР.

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що американська розвідка виявила, що Кремль планує наступ на Україну вже на початку 2022 року на декількох фронтах. Вже на початку наступного року Росія може застосувати 175 тисяч військовослужбовців. У документі американської розвідки, отриманому The Washington Post, який включає супутникові фотографії, видно, що російські війська зосереджуються у чотирьох місцях. Згідно з документом, наразі розгорнуто 50 бойових тактичних груп, а також танки і артилерія, що знову прибули на місце дислокації.

Раніше українська розвідка заявила, що РФ готує напад на Україну на початок 2022-го. Про підготовку нового вторгнення повідомляють і міжнародні партнери та іноземні ЗМІ.

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