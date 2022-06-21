Окупанти "Градами" обстріляли школу в Авдіївці, заклад згорів (фото, відео)

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Авдіївку Донецької області.

У ніч проти вівторка, 21 червня, війська Російської Федерації обстріляли місцеву школу №6. По навчальному закладу росіяни випусили снаряди РСЗО "Град" з магнієвим зарядом.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, навчальний заклад став вже третьою школою, яку знищили загарбники держави-терористки в Авдіївці. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл.

Фото: Павло Кириленко.

Фото: Павло Кириленко.

"Щоб не розповідала їхня пекельна рашистська пропаганда про "звільнення" та "денацифікацію", правда полягає в тому, що російські орки прийшли на нашу землю нищити і вбивати. Передусім - цивільних", - наголосив Кириленко.