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Окупанити обстріляли три громади Сумщини: є поранений і пошкодження

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Окупанити обстріляли три громади Сумщини: є поранений і пошкодження

Фото: Поліція Сумської області

Загарбники продовжують тероризувати прикордоння Сумської області.

У четвер, 30 березня, росіяни обстріляли три громади на Сумщині. Вони гатили з мінометів і гранатометів. 

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

  • Краснопільська громада: із безпілотника росіяни скинули два вибухові предмети типу ВОГ. Отримав поранення місцевий мешканець;
  • Середино-Будська громада: обстріли з мінометів. Пошкоджено приватний будинок і недіюче зерносховище;
  • Білопільська громада: обстріл із гранатометів. 

"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - йдеться в повідомленні. 

Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено, кажуть військові. 

Нагадаємо, нещодавно Сумську область відвідав президент України Володимир Зеленський. Він провів у Сумах координаційну нараду з керівниками збройних формувань і правоохоронних органів. Зокрема, обговорили питання облаштування та оборони державного кордону.

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Дата публікації
Перегляди
112
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