Окупанити обстріляли три громади Сумщини: є поранений і пошкодження

У четвер, 30 березня, росіяни обстріляли три громади на Сумщині. Вони гатили з мінометів і гранатометів.

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

Краснопільська громада: із безпілотника росіяни скинули два вибухові предмети типу ВОГ. Отримав поранення місцевий мешканець;

Середино-Будська громада: обстріли з мінометів. Пошкоджено приватний будинок і недіюче зерносховище;

Білопільська громада: обстріл із гранатометів.

"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено, кажуть військові.

Нагадаємо, нещодавно Сумську область відвідав президент України Володимир Зеленський. Він провів у Сумах координаційну нараду з керівниками збройних формувань і правоохоронних органів. Зокрема, обговорили питання облаштування та оборони державного кордону.

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