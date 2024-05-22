Окупант кинувся з ножем на дрон ЗСУ: чим це закінчилось (відео)

Загарбник залишився сам у полі віч-на-віч із українським дроном і с пробував його "зарізати".

На Авдіївському напрямку російський військовий спробував ножем відбитися від українського дрона, однак намагання ворога були невдалими.

Відповідний ролик поширив український журналіст Юрій Бутусов.

Журналіст повідомив, що на Авдіївському напрямку російський солдат "відбився від свого стада" і залишився сам у полі віч-на-віч із дроном українських бійців роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади.

Окупант незграбно намагався "зарізати" дрон ножем, однак ці спроби виявилися для ворога плачевними. Про це свідчить відео з безпілотника, яке зняли українські захисники.

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Російський солдат спробував "зарізати" ножем дрон ЗСУ – відео

Нагадаємо, раніше в Сухопутних військах ЗСУ опублікували відео того, як російський окупант намагався врятуватися від українського дрона за допомогою лопати.

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