Окупант на Бєлгородщині вбив товариша по службі, ще одного поранив: причина

Окупант, який відкрив стрілянину по своїх / © ASTRA

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У Бєлгородській області РФ п’яний російський окупант відкрив стрілянину по товаришах по службі, закинув у бліндаж гранати і втік.

Про це пише російський Telegram-канал ASTRA.

41-річного рядового Сергія Федорова 16 квітня разом із товаришами по службі відправили на «бойове завдання» вбивати українців у районі селища Прилісся Краснояружського району Бєлгородської області на кордоні із Сумщиною.

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Але окупанти почали займатися звичнішою для себе справою — випивати. Під час застілля Федоров посварився з товаришами по службі. Після цього він закинув у бліндаж із окупантами дві гранати та відкрив стрілянину, чим спростив роботу для Сил оборони України. На місці загинув товариш по службі Федорова 50-річний Андрій Осокін, поранений був 54-річний Михайло Горлов.

Після цього озброєний автоматом Федоров утік. Орієнтування на його розшук проявилися у z-чатах.

© ASTRA

Пізніше бєлгородські ЗМІ та чати повідомили, що Федорова затримано.

Раніше ми писали, що окупант ґвалтував 21-річну мешканку Харківщини, а потім вивіз у секс-рабство до РФ.