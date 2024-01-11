Окупант намагався врятуватися від українського дрона лопатою (відео)

Проте його долю це не врятувало, оскільки оператори безпілотника виявився більш прицільними.

Російські окупанти намагаються відбиватися від українських дронів всіма підручними засобами. Зокрема, і саперськими лопатами.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

На кадрах видно, як навколо окупанта, який ховається в окопі, кружляє український дрон. Військовий РФ намагався сховатися, а коли зрозумів, що його все одно видно, нічого іншого не вигадав, як кинути в дрон лопату.

ЗСУ показали кадри знищення особового складу ворога

Проте його долю це не врятувало, оскільки оператори безпілотника виявився більш прицільними у своїх “скидах” та “приземлили” дрон прямо на окупанта.

Нагадаємо, що окупанти в Херсоні під час обстрілу поранили літню жінку.

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