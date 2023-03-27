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Окупант невдало кинув гранату, яка впала і розірвалась біля нього (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Окупант невдало кинув гранату, яка впала і розірвалась біля нього (відео)

Граната РКГ-3 / Фото: Вікіпедія

Російські агресори почали використовувати небезпечні протитанкові гранати через можливий дефіцит гранатометів.

Російський окупант невміло намагався кинути протитанкову гранату РКГ-3, яка зачепилась за дерево, впала та підірвалась біля нього.

Відеозапис з "бойовою підготовкою" опублікував журналіст Юрій Бутусов у себе на сторінці в Telegram.

"Бойова підготовка з метання протитанкової гранати РКГ-3 в армії РФ. Російський солдат уцілів тільки тому, що спрямований кумулятивний струмінь вдарив убік. Цікаво, що як протитанкову зброю "друга армія світу" почала видавати гранати вагою 1,07 кг", - повідомив Бутусов.

Він зазначив, що ці боєприпаси доволі небезпечні у використанні. Журналіст припустив, що росіяни почали їх використовувати через дефіцит гранатометів.

"Для ураження бронетехніки підрозділи піхоти в усіх арміях світу використовують протитанкові реактивні гранатомети, щоб мати можливість уражати бронетехніку важкими кумулятивними гранатами з безпечної відстані. Ймовірно, у росіян дефіцит протитанкової зброї для забезпечення значно збільшеної мобілізованої армії", - написав журналіст.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Новотроїцькому Волновахського району Донецької області у понеділок, 27 березня, пролунали гучні вибухи. Також чути звуки детонації боєприпасів окупаційної армії

Крім того, ми раніше інформували, що 27 березня у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи, внаслідок чого зруйновано одразу декілька будівель, які окупували росіяни.

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Дата публікації
Перегляди
5164
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