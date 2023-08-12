Окупант пограбував пораненого солдата одразу після "прильоту" – відео

Українські військові показали відео з позицій окупаційної армії РФ.
Під час чергової атаки ЗСУ по позиціях окупантів, російський загарбник, замість допомоги пораненому солдату РФ, почав перевіряти його кишені. А коли не знайшов нічого цікавого – залишив його без шансу на життя.
Відео опублікував у Telegram СтратКом ЗСУ.
"72-а ОМБр ім. Чорних Запорожців демонструє відео спострежень за позиціями росіян. Армія окупантів в черговий раз закріплює за собою звання мародерів, при чому гасло "своіх нє бросаєм" перетворюється на "своїх обкрадаємо і залишаємо помирати", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у Міноборони РФ видали неймовірну версію ударів по Кримському мосту 12 серпня.
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