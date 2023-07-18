Окупант розповідає про невиплати солдатам РФ та відсутність боєприпасів — перехоплення ГУР

Загарбник скаржиться дружині, що командування їх відправляє на передову без боєкомплекту і лише з однією гранатою.
Російський окупант розповів дружині телефоном про невиплати солдатам РФ та відсутність боєприпасів. Він скаржиться, що командування їх відправляє на передову без боєкомплекту і лише з однією гранатою.
Про це йдеться у перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України.
Ось основні тези окупанта із перехоплення ГУР, пересипані лайкою:
"у мене сім'я голодує, дитину до школи нічим зібрати ... в рот я **ав вашу російську армію";
"ви тут забрали, тут воюю і ни**я…, а вдома, на**й, голод";
"у мене кредитка горить, у мене 105 тис покласти…у мене взагалі грошей нема";
"як ми візьмемо БК, якщо у нас його немає?";
"по одній гранаті тільки, самому підірватися і п**дець".
Обережно, у перехопленні присутня лайка, аудіо 18+
Нагадаємо, у російських вояків, які перебувають в Україні, вже настільки здають нерви від важких умов на фронті, що вони готові "трьохсотитися". Один із окупантів у перехопленій розвідкою розмові розповів дружині про нестерпні умови та висловив бажання померти або поранити себе.
Читайте також: