Окупант розповідає про невиплати солдатам РФ та відсутність боєприпасів — перехоплення ГУР

Загарбник скаржиться дружині, що командування їх відправляє на передову без боєкомплекту і лише з однією гранатою.

Російський окупант розповів дружині телефоном про невиплати солдатам РФ та відсутність боєприпасів. Він скаржиться, що командування їх відправляє на передову без боєкомплекту і лише з однією гранатою.

Про це йдеться у перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Ось основні тези окупанта із перехоплення ГУР, пересипані лайкою:

"у мене сім'я голодує, дитину до школи нічим зібрати ... в рот я **ав вашу російську армію";

"ви тут забрали, тут воюю і ни**я…, а вдома, на**й, голод";

"у мене кредитка горить, у мене 105 тис покласти…у мене взагалі грошей нема";

"як ми візьмемо БК, якщо у нас його немає?";

"по одній гранаті тільки, самому підірватися і п**дець".

Обережно, у перехопленні присутня лайка, аудіо 18+

Нагадаємо, у російських вояків, які перебувають в Україні, вже настільки здають нерви від важких умов на фронті, що вони готові "трьохсотитися". Один із окупантів у перехопленій розвідкою розмові розповів дружині про нестерпні умови та висловив бажання померти або поранити себе.