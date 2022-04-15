Окупант розповів дружині, що це самі росіяни обстріляли село у Брянській області в РФ

Окупант розповів дружині, що це самі росіяни обстріляли село у Брянській області в РФ

Російський солдат розповів, навіщо вони відкрили вогонь по своїх же людях.

У новій розмові російського окупанта з дружиною, яку перехопила СБУ, відкривається цікава інформація.

Загарбник розповів, що це самі росіяни обстріляли село Клімово у Брянській області, внаслідок чого постраждали люди. "Це наші херачать", - сказав російський військовий.

На подив дружини, навіщо вони це роблять, окупант відповів: "Так треба".

"Так треба. Так роблять для того, щоб типу хохли провокують. І ось тому потрапляють", - пояснив окупант.

Почувши, що це самі росіяни відкрили вогонь по своїх, жінка сказала, що "від цього якось легше".

Окрім того російський загарбник сказав, що так само Росія вчиняла за часів чеченської війни:

"Така ж херня була і в чеченську війну, квартири обстрілювали у Москві, типу, що це терористи. Насправді, це ФСБшники. Просто зараз вони (Україна – ред.) ніяк не могли дострілювати з такої відстані до Клімово", - сказав окупант.

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