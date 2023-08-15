Окупант розповів про варіант повернення додому разом з награбованим українським майном (перехоплення)

Військовослужбовець Росії розповів телефоном з родичами про варіант повернення додому разом з награбованим українським майном. Росіянин підключив родичів та юристів до "операції зі злиття з фронту".

Про це стало відомо завдяки перехопленню ГУР.

Росіянин обговорює розмову з юристом про варіант повернення додому.

"Я спробую мотоцикл відправити із гуманітарниками", - каже солдат.

За його планом, він мав би лягти у лікарню, а вже там "робити ті всі справи". Також до плану долучилися родичі окупанта. Вони вже зв'язуються з юристкою та прокуратурою.

Нагадаємо, стало відомо, що лейтенант російських збройних сил Іван Корольов нелегально перейшов кордон Литви, дістався Вільнюса і був затриманий оперативниками литовської прикордонної служби.

Тим часом росіяни обговорюють методи ухилення від мобілізації. Вони вважають, що в Україні "немає чого робити".

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