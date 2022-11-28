Окупант розповів, що "гниє під землею": тітка порадила йому піти до села, щось вкрасти і прислати їй

Російський окупант у розмові зі своєю тіткою побідкався, що він живе у землянці, де холодно та мокро. Росіянка ж порадила йому піти до села, щоб "вкрасти щось та відправити їй".

Про це йдеться у розмові, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

Російський окупант бідкається, що він перебуває у полі, де постійно холодно та мокро. Росіянин каже, що він "гниє під землею". За його словами, в окупаційній армії повний безлад, а росіяни мріють про одне - втекти з війни. Також він скаржиться, що інші загарбники тікають з лінії фронту, їх виловлює військова поліція та саджає або ж відправляє назад.

Росіянка ж традиційно порадила своєму племіннику "піти до найближчого села, щось вкрасти в українців та відправити їй до Росії". На це загарбник заявив, що він сидить у полях, де постійно літають снаряди та є мінні поля, а тому побідкався, що не може навіть нічого вкрасти.

Мародерство російських окупантів

"Друга армія світу" в Україні відзначилась масовими випадками мародерства. Росіяни крадуть з будинків українців побутову техніку, ювелірні прикраси та навіть жіночу білизну, щоб потім відправити награбоване своїм родичам.

На початку війни стала відомою історія ліквідованого окупанта Дениса Цибенка, який вкрав в українців золото, проте не встиг довезти награбоване своїй дружині, оскільки його знищили.

Під час окупації міста Ізюм на Харківщині російські окупанти грабували покинуті квартири містян. Серед тих, хто позбувся свого майна, і заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін. Так, свої навушники фірми Apple чиновник виявив за 2000 км від свого дому.

Також російські окупанти повивозили з Херсона усе, що могли вивезти. Прихопили навіть дитячий паровозик і єнотів із зоопарку.

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