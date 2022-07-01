Окупант розповів, як вбивав мирних людей у Маріуполі: відео допиту опублікувала СБУ

Російський окупант на допиті зізнався, що обстрілював з мінометів мирних жителів Маріуполя, але ніби "не знав, куди стріляє".

Аргументував свої злочини проти мирного населення тим, що начебто Україна "планувала" напасти на Росію 26 лютого.

Відео допиту російського військового опублікувала пресслужба СБУ.

Також читайте СБУ знешкодила групу російських агентів, які вели розвідку щодо оборони Києва

Як зізнається СБУ загарбник, командири казали, що треба діяти на випередження, бо 26 лютого ЗСУ збиралися "вторгнутися" до Росії.

"23 числа отримали наказ про висадку на території України. 24 лютого висадились. Аргументували це тим, що 26 лютого Україна мала "напасти" на нас. І що цією висадкою ми запобігли нападу", - розповідає він слідчим СБУ.

Після того, як окупант потрапив у полон, він різко змінив своє ставлення. Уродженець Криму говорить, що нібито "не знав", куди вони їдуть і які саме об’єкти обстрілюють. Коли їх повернули до місця дислокації у березні, його взвод підписав рапорти-відмови від участі у "спецоперації", але командування знову відправило їх в Україну.

Далі окупант розповідає, що вже після цього здійснив по-українському Маріуполю близько 400 мінометних обстрілів. І знову ж таки, "нічого не знав" про це.

Раніше повідомляли, що Служба безпеки України затримала двох "кремлівських шанувальниць" зі Львова, які підтримували вторгнення Росії до України.

Ракетні обстріли по Кременчуку та Одещині, безпека в школах - Денис Монастирський в ТСН

Читайте також: