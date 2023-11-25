Окупант, що воює під Бахмутом, пожалівся на бездіяльність Міноборони РФ і розповів про втрати

Солдат окупаційної армії Росії, який воює під Бахмутом, розповів про втрати та пожалівся на бездіяльність Міноборони РФ.

Відео у Мережі опублікували російські Telegram-канали.

Так, солдат РФ розповів про мінні поля та безліч трупів окупантів.

За його словами, деякі з них вже понівечені щурами, адже військове керівництво РФ не переймається тим, аби забрати мертвих з поля бою.

"Он хлопці йдуть, а ось хлопці лежать, з Міністерства оборони. Тридцять чоловік, не можуть їх витягнути. Це війна, а не в бірюльки пограти. Хотіли подивитися, ось, будь ласка.. Ось вона війна. Один ось (мертвий окупант – ред.). А в нас немає війни тут, ми тут так, прохолоджуємося. Бабки отримуємо", - жаліється росіянин.

Окупант також розповів, що вже довго перебуває на позиції під Бахмутом, проте замінити його немає ким.

"Потерпи, кажуть, тобі немає заміни. Я один. "Чорний" здувся, "Узбека" затрьохсотило", - розповів солдат РФ.

Нагадаємо, на Луганщині склади окупантів з БК та техніка злетіли у повітря (відео).

Читайте також: