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Окупант, що воює під Бахмутом, пожалівся на бездіяльність Міноборони РФ і розповів про втрати

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупант, що воює під Бахмутом, пожалівся на бездіяльність Міноборони РФ і розповів про втрати

Ворожі окопи під Бахмутом

Російський солдат зняв позиції військ РФ на Донеччині.

Солдат окупаційної армії Росії, який воює під Бахмутом, розповів про втрати та пожалівся на бездіяльність Міноборони РФ.  

Відео у Мережі опублікували російські Telegram-канали.

Так, солдат РФ розповів про мінні поля та безліч трупів окупантів. 

За його словами, деякі з них вже понівечені щурами, адже військове керівництво РФ не переймається тим, аби забрати мертвих з поля бою.

"Он хлопці йдуть, а ось хлопці лежать, з Міністерства оборони. Тридцять чоловік, не можуть їх витягнути. Це війна, а не в бірюльки пограти. Хотіли подивитися, ось, будь ласка.. Ось вона війна. Один ось (мертвий окупант – ред.). А в нас немає війни тут, ми тут так, прохолоджуємося. Бабки отримуємо", - жаліється росіянин.

Окупант також розповів, що вже довго перебуває на позиції під Бахмутом, проте замінити його немає ким.

"Потерпи, кажуть, тобі немає заміни. Я один. "Чорний" здувся, "Узбека" затрьохсотило", - розповів солдат РФ.

Нагадаємо, на Луганщині склади окупантів з БК та техніка злетіли у повітря (відео).

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Дата публікації
Перегляди
343
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