Окупант щодуху намагався утекти від українського FPV-дрона, але карма його наздогнала: епічне відео

Українські захисники з дрона влаштували епічне полювання на окупанта, яке завершилося поразкою загарбника.

Окупант намагався втекти від українського дрона, але карма наздогнала його.

Відповідне відео показав журналіст Юрій Бутусов.

"Окупант щосили намагався втекти від заслуженої розплати, на яку він, безумовно, заслужив, коли прийшов на нашу землю зі зброєю. Але, як бачимо, кара у вигляді нашого FPV-дрона таки його наздогнала", - підписав кадри журналіст.

За словами Бутусова, це ювелірна робота бійців підрозділу "Signum" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Окупант намагався втекти від українського дрона, але так і не зміг: відео

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми, однак ЗСУ дають гідну відсіч. Відео одного з таких штурмів показав генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.