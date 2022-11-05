Окупант скаржиться, що командири не дозволяють забирати загиблих: "Немає тіла – немає справи" (аудіо)

Загарбник поскаржився по-телефону, що під час виходу з оточення з 36-ти бійців живими залишились лише 16.

Російський військовий 752-го полку поскаржився на нелюдське ставлення командирів до загиблих на Донецькому напрямку.

Про це свідчить перехоплена українською розвідкою телефонна розмова окупанта.

На опублікованому аудіозаписі розмови ворожий боєць пояснює, чому довго не виходив на зв’язок.

"Ніколи було дзвонити, з оточення виходили. З 36-ти 16-ть вийшли всього. І, бл*ть, 200-их не дозволяють забирати, нах*й. Немає тіла – немає справи. Ну, можливо, він у полоні і родичам гроші тримають, бл*ть, не виплачують. Розумієш, у чому сенс?" – скаржиться російський військовий.

На це йому співрозмовниця каже, що "знову хитрують-мудрують".

"Так, вони ось валяються (тіла загиблих – ред.), нах*й, а ми не можемо їх забрати. Ну, а потім не знаю як: років п’ять, можливо, судитимуться, можливо якось добиватимуться, бл*ть", – каже загарбник.

Він також розповів, що немає жодної команди, яка б їздила і забирала тіла загиблих – як контрактників, так і решти.

Окупант уточнив, що таких втрат вони зазнали в районі Кремінної, де ЗСУ "довбуть всім підряд".

Аудіоперехоплення ГУР МО

Раніше розвідка опублікувала аудіоперехоплення розмови російського військовослужбовця 752-го полку на Донецькому. Він розповідав про небажання окупантів йти "гарматним м`ясом" в атаку та повідомив, що всі, кого планували перекинути до Краматорська, відмовилися від цього.

У ще одній перехопленій розмові мобілізований росіянин, що воює на Донецькому напрямку, поскаржився на погане забезпечення. Нарікав на відсутність їжі, ще й командир поїхав через проблеми з серцем, а кадирівці не дозволяють залишати позиції.

Окрім того, у телефонних розмовах російські військові визнають, що під артилерійським вогнем ЗСУ гинуть багато їхніх солдат. Також загарбники розповідають, як їхні командири "підтримують" бойовий дух, відверто заявляючи, що ті йдуть на забій.

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