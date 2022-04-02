Окупант вихваляється дружині в РФ, як кадирівці задля розваги бігають у Маріуполі за дітьми та стріляють їм по ногах

Також окупант вихваляється награбованим в Україні, а дружина просить "брати" більше.
Кадирівці разом з окупантами "пробили дно". Кадирівці вчиняють звіртсва в Маріуполі, а окупант та його дружина радіють з цього.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
На перехоплених плівках СБУ один із загарбників розповідає дружині, як кадирівці біжать за маленькою українською дівчинкою і стріляють їй по ногам у Маріуполі, і все заради розваги.
Далі вихваляється захопленими під Києвом трофеями: "…машин набрали собі, бл*дь. Зброї також понабирав, карабінів..."
А ще один абсолютно спокійно розповідає батькові, що вони їдять українських собак (і це не про алабая, як було на попередніх перехопленнях). Мовляв, з харчуванням у них все нормально: "собаку зарізали, з'їли", бо просто "...нутрії закінчилися".
"Найгірше, що навіть "мирні" росіяни, які залишилися в РФ, смакують ці звірства, які їхні родичі творять Україні", - зауважили в СБУ.
Читайте також:
- Російські загарбники намагаються захопити всю Херсонську область — Генштаб
- Люди співали гімн України: чим закінчився мітинг проти окупантів в Енергодарі
- Російські окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи для блокування Чернігова